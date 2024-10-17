Сегодня, 17 ноября, президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где в Европейском Совете представил свой план победы.

Трансляцию мероприятия вели аккаунты Офиса президента.

В плане победы содержится предложение Киева разместить в Украине комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, сообщил Зеленский в Брюсселе.

По словам президента, это должно принудить Москву к переговорам. Он добавил, что детали предложения озвучили партнерами, которые могут помочь реализовать план: США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. При этом Украина готова поделиться подробностями инициативы со всеми лидерами стран, готовыми оказывать поддержку.

Также Зеленский в Европейском Совете заявил, что украинцев ждёт "опасная" зима.

"Зима близко. Для нас это всегда опасно, когда зима приближается, поэтому мы должны приготовить наше домашнее задание, нам предстоит много сделать. Но нам остро необходимо ПВО, я не могу сейчас раскрыть больше деталей. Вот почему я здесь", - сказал он.

Напомним, страны НАТО ранее неоднократно заявляли, что не намерены размещать свои войска в Украине до окончания войны. Исключение составила Франция, чей президент Эмманюэль Макрон в начале года заявил о готовности ввести французские войска. Но он не встретил понимания со стороны других членов Альянса и с тех пор эту тему больше не поднимал.