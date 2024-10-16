Встреча лидеров в формате "Рамштайн", которую отложили из-за урагана в США, состоится в следующем месяце.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Что касается визита президента США Джо Байдена в Германию, который ранее совмещался с "Рамштайном", теперь он пройдёт 17 октября.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома, в Берлине Байден проведет встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе предстоящих переговоров стороны намерены затронуть ряд двухсторонних вопросов и широкий круг проблем международной повестки дня, включая войну в Украине.

Ранее немецкий общественный вещатель ZDF сообщал, что несмотря на предстоящий визит Джо Байдена в Германию, организация встречи в формате "Рамштайн" для поддержки Украины и участие в ней американского президента не обсуждается.

Как мы писали, на "Рамштайне", который перенесли из-за неучастия Байдена, Владимир Зеленский планировал представить союзникам свой "план победы" над РФ.

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