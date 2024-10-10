Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его армия сталкивается с нехваткой военной техники.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"До наступления зимы нам нужна ваша поддержка", - сказал Зеленский в Париже после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Отвечая на вопросы журналистов во время своего турне по европейским столицам, Зеленский добавил, что прекращение огня не является предметом обсуждения с европейскими лидерами.

Между тем Пентагон заявил, что заседание контактной группы по военной помощи Украине, запланированное на 12 октября, отложено на неопределенный срок. Перед этим аналогичное заявление сделало Минобороны Германии.

Встречу в формате "Рамштайн" перенесли после отмены визита Байдена в ФРГ из-за мощного урагана, накрывшего Соединенные Штаты.

Напомним, ранее о том, что Украина не будет останавливать войну по линии фронта в обмен на гарантии безопасности, заявили в Офисе президента.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале о том, почему украинские власти не хотят прекращать войну по линии фронта.