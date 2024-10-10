Украинская власть не рассматривает прекращение огня в обмен на западные гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж.

Президент также сообщил, что надеется на помощь Франции, поскольку Украина испытывает дефицит вооружений.

Еще одной темой разговора Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном стало разрешение использовать "определенные боеприпасы на большие расстояния".

Видео встречи прибывшего в Париж Зеленского с Макроном публиковали французские телеканалы.

Ранее о том, что Украина не будет останавливать войну по линии фронта в обмен на гарантии безопасности, заявили в Офисе президента.

Напомним, в последнее время в западных изданиях потоком идут статьи, в которых предлагается вариант остановки войны по линии фронта как единственной реалистичной цели. Пресса пишет, что и украинское руководство тоже уже склоняется к такому сценарию. Однако на официальном уровне Киев это категорически опровергает, заявляя о неизменности "формулы мира" Зеленского с требованиями выхода на границы 1991 года как главного условия прекращения войны.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале о том, почему украинские власти не хотят прекращать войну по линии фронта.