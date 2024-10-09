Западную технику и вооружение передают новосозданным бригадам, командир одной из которых провалил контрнаступление в 2023 году.

Об этом заявил начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич.

По его словам, в 2023-м провал случился также с новосозданной бригадой "на "Леопардах". Другие подробности не приводятся.

Отметим, что украинские военные часто критикуют подход командования к тому, что полностью из новобранцев формируют новые бригады и дают им новую западную технику вместо того, чтобы и технику, и новобранцев направлять уже в обстрелянные, опытные подразделения.

В свою очередь газета Financial Times писала, что больше половины украинских новобранцев погибают или получают ранения сразу после попадания на фронт.

Война в Украине идет уже 959-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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