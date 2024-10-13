Несмотря на предстоящий визит Джо Байдена в Германию, организация встречи в формате "Рамштайн" для поддержки Украины и участие в ней американского президента не обсуждается.

Об этом сообщает немецкий общественный вещатель ZDF.

Как пишет СМИ, планируется лишь "тихий приезд" Байдена и его встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Программа, первоначально запланированная для визита в Германию, будет сильно сжата", – сказано в статье.

Более того, по имеющимся данным, заседания группы по военной помощи Украине до выборов президента США проводиться не будут.

"Это означает, что встреча в Рамштайне точно не состоится в ближайшее время. По всей вероятности, дальнейших решений в формате "Рамштайн" можно будет ожидать только после итогов выборов в США", – полагает ZDF.

Ранее о том, что Байден хочет приехать в Берлин, хотя накануне отложил прилет из-за урагана, писало издание Spiegel.

"Поездка Байдена в Берлин будет своего рода прощальным визитом президента перед предстоящими в начале ноября выборами. <...> Тем не менее, запланированный теперь короткий визит будет посвящён тем же политическим вопросам: дальнейшим действиям западных союзников Украины и войне на Ближнем Востоке", – говорилось в материале.

Напомним, на "Рамштайне", который перенесли из-за неучастия Байдена, Владимир Зеленский планировал представить союзникам свой "план победы" над РФ.