Президент США Джо Байден приедет в Германию ещё до выборов президента США. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, Байден, ранее отложивший поездку из-за урагана во Флориде, хочет приехать в Берлин на следующей неделе. Ориентировочно в пятницу.

"Визит Байдена в Берлин является своего рода прощальным визитом президента перед предстоящими в начале ноября выборами. Первоначально он планировался как официальный государственный визит с официальным банкетом и другими почетными встречами, но теперь программа значительно сократилась. Тем не менее, запланированный теперь короткий визит, будет посвящен тем же политическим вопросам - дальнейшим действиям западных союзников Украины и войне на Ближнем Востоке", - сообщает издание.

Будет ли приглашен на встречу с Байденом в Германию президент Владимир Зеленский (как ранее планировалось во время отмененной поездки президента США) пока не уточняется.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию 11 ноября. Он встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и представил ему свой план победы.