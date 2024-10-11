В пятницу, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский после визита в Ватикан прибыл в Германию, где представит канцлеру ФРГ Олафу Шольцу свой план победы.

На брифинге перед переговорами президент снова заявил, что хотел бы завершить войну не позднее 2025 года.

В свою очередь канцлер Германии сообщил о передаче нового пакета военной помощи на 600 млн евро, в который войдет пятая система IRIS-T SLM, танки и гаубицы.

А также анонсировал передачу до конца года совместного с другими странами еще одного пакета на 1,4 млрд евро.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Владимир Путин не проявил готовности обсуждать с Шольцем войну в Украине.

"Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону", - приводит слова Бербок DW.

В свою очередь Украина "готова заключить справедливый мир", отметила министр.

Напомним, в начале октября СМИ писали о планах канцлера ФРГ созвониться с Путиным. В Кремле заявили, что запросов не получали.

По данным Reuters, Шольц готов к переговорам с Путиным, если они приведут к прогрессу на пути к миру.