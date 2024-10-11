Сегодня, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан, где встретился с папой римским Франциском.

Президент отметил, что вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с папой римским Франциском.

"Рассчитываем на содействие Святого Престола возвращению домой захваченных в российский плен украинцев", - написал он.

Зеленский подарил папе римскому картину по мотивам резни в Буче, а в ответ получил "цветок мира".

Ватикан сообщает, что Зеленский вручил Франциску картину "Бучанская резня: история Марички".

По замыслу автора, на картине изображена девочка Маричка, на чьих глазах российские солдаты пытали и убили ее отца, мать и бабушку.

Папа в свою очередь подарил президенту бронзовую скульптуру "Мир - это хрупкий цветок".

Также он вручил Зеленскому свое послание, посвященное искусственному интеллекту, который, по его мнению, может усугубить "безумие войны".

Ранее президент презентовал план победы премьеру Италии Джорджии Мелони. Они вчера вечером встретились в Риме.

Напомним, также вчера Зеленский представил президенту Франции Эмманюэлю Макрону план победы во время встречи в Париже.

Накануне президент встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.