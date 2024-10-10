Следующий "саммит мира" должен состояться в ноябре.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж.

Зеленский сообщил, что представил президенту Франции Эмманюэлю Макрону "план победы", который ко второму саммиту будет "на столе".

"О точной дате (саммита - Ред.) я на данный момент не знаю. Но мы подготовим всё, что мы решили", - добавил Зеленский.

Ранее советница главы Офиса президента Дарья Заривная заявила, что второй "саммит мира" в ноябре не состоится.

В то же время сообщалось, что Украина хочет провести второй "мирный саммит" с участием РФ в декабре.

Напомним, Владимир Зеленский не раз заявлял, что хочет завершить войну по результатам второго "мирного саммита", на который планируют позвать РФ. Он даже говорил, что в рамках подготовки второго саммита с представителями РФ уже состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн".

Вскоре в Офисе президента опровергли, что Зеленский заявлял, что Украина уже провела встречи с представителями России в онлайн-формате.

Между тем в России заявляли, что не намерены участвовать во втором "саммите мира".