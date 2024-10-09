Джо Байден заявил, что его предшественник Барак Обама, при котором он был вице-президентом, "прое@ался" с Украиной в 2014 году.

Об этом пишет AP со ссылкой на новую книгу редактора газеты The Washington Post Боба Вудворда.

По данным журналиста, нецензурное заявление Байден сделал в конце 2023 года в разговоре со своим близким другом, вспоминая политику Обамы касательно Украины до аннексии Крыма и войны на Донбассе.

"Они прое@ались (fucked up) в 2014 году. Барак никогда не воспринимал Путина всерьез", - якобы говорил Байден, пребывая "в ярости".

Глава Белого дома сказал, что администрация США "не должна была позволять Путину просто войти туда" в 2014 году и что Вашингтон "ничег не сделал".

Ранее американские журналисты разбирали, как Байден поменял риторику по поводу помощи Украине.

А однажды президент США рассмеялся, когда у него прямо спросили, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне против России. Это произошло в декабре 2023 года после брифинга перед представителями СМИ по итогам встречи главы американской администрации с Владимиром Зеленским в Белом доме.