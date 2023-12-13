Президент США Джо Байден поменял риторику по поводу помощи Украине на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, отмечает CNN.

Ранее обычно президент обещал, что американская поддержка Украины будет сохраняться "столько, сколько потребуется".

Сегодня "Байден, похоже, пересмотрел это обязательство", заявив, что США "продолжать снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно".

"Это был сдвиг, который отразил серьезные препятствия для новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с законодателями на Капитолийском холме ясности в том, будет ли новая помощь предоставлена до конца года, не прибавилось", - пишет CNN.

Ранее стало известно, что Байдет настаивает, что Конгресс должен одобрить помощь Украине до праздников.

"И это один из тех моментов: Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на праздники, прежде чем они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", - заявил президент США.

В тоже время лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс, скорее всего, отложит рассмотрение помощи Украине до следующего года.

"Практически невозможно", чтобы Конгресс принял законопроект об Украине и безопасности границы к праздникам, сказал Макконнелл.

В свою очередь спикер Палаты представителей Майкл Джонсон считал, что Соединенные Штаты не могут "разрешить Путину пройти маршем через Европу".

"Мы понимаем необходимость оказания помощи Украине", - подчеркнул спикер.

Однако сегодня стало известно, что Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским не изменил своего мнения по поводу помощи Украине.