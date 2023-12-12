Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Конгресс, скорее всего, отложит рассмотрение помощи Украине до следующего года.

Об этом сообщает The Hill.

"Практически невозможно", чтобы Конгресс принял законопроект об Украине и безопасности границы к праздникам, сказал Макконнелл.

"Это практически невозможно даже при достижении соглашения (между республиканцами и демократами о запросе Байдена): разработать его, провести через сенат в палату представителей до рождества", - дословно сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее "Страна" сообщала, как провалился секретный брифинг по украинской помощи для сенаторов США.

"Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим", – заявил сенатор-республиканец Митт Ромни.

Ранее сообщалось, что Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к Рождеству. Такое мнение высказал спикер Палаты представителей Майкл Джонсон.

Джонсон также заявил, что Соединенные Штаты не могут "разрешить Путину пройти маршем через Европу".

"Мы понимаем необходимость оказания помощи Украине", - подчеркнул новый спикер в конце ноября.