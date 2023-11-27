Американский Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к Рождеству.

Такое мнение высказал спикер Палаты представителей Майкл Джонсон.

Джонсон также заявил, что Соединенные Штаты не могут "разрешить Путину пройти маршем через Европу".

"Мы понимаем необходимость оказания помощи Украине", - подчеркнул спикер.

В то же время, по его словам, помощь Израилю в настоящее время является главным приоритетом для США, помощь Украине - "еще одним приоритетом".

Также американские медиа сообщают, что Джонсон увязывает помощь Украине с ужесточением политики власти в отношении мексиканской границы, против чего выступает администрация Байдена.

Ранее республиканцы Палаты Представителей разделили помощь Украине и Израилю, после чего Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства без помощи Украине.

Верхняя палата парламента страны проголосовала за принятие законопроекта о финансировании работы американского правительства без выделения дополнительной помощи Израилю и Украине.

"Сенат принял законопроект для продолжения работы правительства", - говорится в материале телеканала CNN. За документ проголосовали 87 сенаторов, против высказались 11.

Известно, что после заявлений об импичменте Байдена "приемный сын" нового спикера Джонсона получил несколько подозрений.