"Приемному сыну" спикера Палаты представителей Майка Джонсона предъявлено обвинение в ведении незаконного бизнеса по выращиванию каннабиса.

Как пишет Daily Mail, 40-летний Майкл Тиррелл Джеймс предстал перед судом по обвинению в ведении незаконного бизнеса по производству каннабиса и хранении кастета – как выяснилось, список преступлений восходит к 2003 году.

Джонсон и его жена Келли впервые встретили Джеймса в 90-е годы, когда он был волонтером в христианском служении в Луизиане, и взяли его к себе два года спустя, когда он стал бездомным.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что очень скоро будет принято решение об импичменте президента США Джо Байдена.

Предшественник Джонсона Кевин Маккарти объявил о расследовании поведения президента в сентябре, за несколько недель до того, как правые республиканцы и демократы сняли его с поста спикера. Расследование сосредоточено на обвинениях в коррупции в отношении президента и его семьи, особенно его сына Хантера Байдена.

Также Белый дом признал, что сокращает пакеты помощи Украине по причине истощения ассигнованных Конгрессом средств.