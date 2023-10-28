"Лучшие дни впереди". Борис Джонсон станет ведущим программы на британском телеканале в следующем году
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со следующего года станет телеведущим.
Об этом сообщается на сайте телеканала GB News.
Джонсон будет работать ведущим и обозревателем авторской политической программы на GB News, который позиционирует себя как платформу для представления альтернативных взглядов, отличающихся от более традиционных СМИ.
Экс-премьер Британии заявил, что с радостью принял предложение о работе на GB News в качества ведущего. Джонсон будет вести документальный сериал, который "продемонстрирует силу Британии по всему миру" и примет участие в освещении британских парламентских выборов, которые состоятся в следующем году.
"Я буду говорить об огромных возможностях, которые открываются для Великобритании, так же, как и трудностях. И том, почему наши лучшие дни впереди", - высказался Джонсон о предстоящей работе.
Напомним, в июле Борис Джонсон сложил полномочия депутата парламента Британии из-за скандала с пандемийными вечеринками.
Ранее мы рассказывали, что в Британии Джонсона обвинили в кумовстве при назначении на серьезные государственные должности.