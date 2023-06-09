Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил полномочия депутата после того, как ему сообщили, что он будет подвергнут санкциям за введение парламента в заблуждение.

Об этом сообщает АР.

Джонсон ушел после получения результатов расследования законодателей по поводу своих вводящих в заблуждение заявлений, которые он сделал в парламенте о вечеринках во время пандемии коронавируса.

В своем ответном заявлении он обвинил оппонентов в попытке избавиться от него. Он сказал, что "получил письмо от Комитета по привилегиям, из которого ясно - к моему большому изумлению - что депутаты полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента". Он назвал комитет "судом кенгуру".

Отставка повлечет за собой внеочередные выборы, чтобы заменить Джонсона на посту депутата от пригорода Лондона.

Джонсон, чья карьера была связана с чередой скандалов, привел консерваторов к убедительной победе в 2019 году, но менее чем через три года его сняла с премьерства собственная партия.

Он ждал результатов расследования комитета по стандартам Палаты общин в связи с вводящими в заблуждение заявлениями, которые он сделал в парламенте, о вечеринках в правительственных зданиях в 2020 и 2021 годах, которые нарушали правила карантина. В конечном итоге полиция наложила 126 штрафов за ночные вечеринки, пьяные вечеринки и "винные пятницы", в том числе один на Джонсона, и этот скандал ускорил конец его премьерства.

Ожидается, что комитет опубликует свой отчет по поводу Джонсона в ближайшие несколько недель.

Напомним, экс-премьер Британии попал в немилость из-за скандала с вечеринками в разгар локдауна в мае 2020 года.

Тогда Джонсон признал участие в "локдаунных" тусовках, на которых издевались над теми, кто хотел помешать празднику, выпивали, нарушали социальную дистанцию и сидели друг у друга на коленях.

А в начале года в Британии Джонсона обвинили в кумовстве при назначении на серьезные государственные должности.