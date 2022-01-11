В Великобритании разгорается скандал вокруг премьера Бориса Джонсона, который как выяснилось "абсолютно возмутительно" нарушал правила карантина во время первого локдауна. В СМИ попало письмо его главного личного секретаря Мартина Рейнольдса. В нем он анонсирует вечеринку в саду резиденции своего шефа, запланированную на 20 мая 2020 года. Страна тогда жила в условиях жесткого локдауна из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет The Guardian.

"Привет всем, после чрезвычайно напряженного периода мы подумали, что было бы хорошо использовать прекрасную погоду и выпить немного социально дистанцированных напитков в саду Даунинг-стрит в этот вечер. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам с 18:00 и приносите собственную выпивку!" - говорится в электронном письме.

На вечеринку были приглашены чуть более 100 сотрудников, однако в это время в Британии было запрещено любое собрание более двух человек на открытом воздухе. Вечеринку посетили около 30-40 человек, на столах были расставлены блюда и вино, но некоторые сотрудники, как сообщается, тогда высказали сомнения о целесообразности мероприятия.

Считается, что премьер-министр участвовал в вечеринке в саду резиденции главы правительства 20 мая 2020 года вместе с Керри Джонсон, которая тогда была его невестой.

Обвинения в адрес Джонсона по поводу вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна вызвали бурную реакцию на первых страницах газет во вторник. Даже обычно поддерживающая премьера газета Express опубликовала предупреждение: "Хватит, Борис! Пора заканчивать с фарсом вокруг вечеринки". Ряд СМИ вынесли в заголовки самую яркую фразу из письма помощника премьера: "Приносите собственную выпивку".

Борис Джонсон отказывается отвечать на вопрос о той вечеринке, ссылаясь на то, что сейчас идет официальное расследование. Тем временем лондонская полиция подтвердила, что она находится на связи с правительством на этот счет.

Напомним, в декабре у Бориса Джонсона родился седьмой ребенок. В семье новорожденную малышку называют "радужной".

Также мы сообщали, что Джонсон на встрече с бизнесменами потерял текст речи и рассказал о посещении парка "Мир свинки Пеппы".