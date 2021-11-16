Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Запад вскоре должен будет сделать выбор между опорой на российский газ и защитой Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

Джонсон заявил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин может серьезно отнестись к ограничению поставок по трубопроводам, которые проходят через Восточную Европу, если Запад сигнализирует о своем намерении защищать Украину.

Кроме того, британский премьер обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в попытке спровоцировать миграционный кризис на границе с Польшей, чтобы подорвать европейское единство.

"Когда наши польские друзья попросили нас помочь справиться с кризисом на их границе с Беларусью, мы быстро отреагировали. И мы надеемся, что наши друзья поймут, что вскоре предстоит сделать выбор между направлением все большего количества российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы и защитой Украины и отстаиванием дела мира и стабильности", - сказал Джонсон.

Напомним, "Страна" писала о том, почему на Западе все громче говорят о "вторжении России в Украину".

Также мы сообщали, что британский генерал призвал НАТО быть готовым к войне с Россией.