Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине. Бизнес сможет работать в "красных" зонах карантина при условии 100% вакцинации сотрудников.

Об этом заявил премьер-министр Дениса Шмыгаль во время заседания правительства.

Он уточнил, что уйти от жёсткого карантина позволила бесплатная и доступная вакцинация.

"Благодаря запуску бесплатной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах если его работники вакцинированы на 100%", - сказал Шмыгаль.

Ранее экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая допустила, что локдауны, масочный режим и дистанционка продлятся 3-4 года.

Также "Страна" рассказывала, что число поддерживающих введение локдауна украинцев снизилось до минимального за полгода уровня. Жесткий карантина в качестве меры противостояния пандемии поддерживают 54% жителей нашей страны, против него выступают 44%.

Помимо этого, по состоянию на утро 29 декабря, Донецкая и Черниговская области снова находятся в оранжевой зоне карантина. Еще вчера оба региона были "желтыми". В этих областях вышел за рамки нормы коэффициент выявления случаев инфицирования.