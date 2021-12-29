По состоянию на утро 29 декабря, Донецкая и Черниговская области находятся в оранжевой зоне карантина. Еще вчера оба региона были "желтыми". В этих областях вышел за рамки нормы коэффициент выявления случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Сейчас 22 области, а также Киев, находятся в желтой зоне карантина.

В красной зоне сегодня два региона Украины: Волынская и Запорожская области. Однако они покинут ее уже с завтрашнего дня, 30 декабря. Такое решение приняла Госкомиссия по ТЭБ и ЧС накануне.

Ранее сообщалось о том, что Волынская и Запорожская области встретят Новый год в желтой, а не красной зоне карантина. Эти регионы переводят туда с завтрашнего дня, 30 декабря. Таким образом в Украине не останется больше регионов в красной зоне, поскольку эти две были последними в ней.

Между тем, по состоянию на утро 29 декабря в Украине зафиксировали, как за день в два раза подскочила заболеваемость ковидом. Если вчера сообщалось о 2 248 новых случаях коронавируса, то сегодня эта цифра увеличилась до 5 454. Также вдвое увеличилось число смертей от ковида.