Во Всемирной организации здравоохранения, которая предрекала окончание пандемии уже в 2022 году, дали прямо противоположный прогноз о приближении нового коронавирусного шторма из-за штамма "омикрон". По данным ВОЗ, в ближайшие недели он станет доминантным во многих странах Европы.

Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Мы можем видеть приближение очередного шторма. В течение нескольких недель "омикрон" станет доминантным во многих странах европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - заявил Клюге на пресс-конференции в Вене.

Клюге добавил, что "омикрон" обнаружили в 38 из 53 членов Европейского региона ВОЗ. И он уже является доминирующим вариантом в Великобритании, Дании и Португалии.

На прошлой неделе 27 000 человек умерли от коронавируса в регионе, и было зарегистрировано еще 2,6 миллиона случаев, сказал Клюге. Хотя эти случаи включают все варианты, а не только "омикрон", чиновник ВОЗ отметил, что эта цифра на 40% выше, чем за тот же период прошлого года.

"Огромное количество новых случаев заражения может привести к увеличению количества госпитализаций и повсеместному нарушению работы систем здравоохранения и других важнейших служб", - предупредил он.

Также Клюге сообщил, что 89% людей с подтвержденным "омикроном" в Европе рассказывают о симптомах, общих с другими вариантами коронавируса: это кашель, боль в горле, лихорадка. Новый вариант в основном распространен среди молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Хотя многое остается неизвестным об "омикроне", Клюге сказал, что он кажется более заразным, чем предыдущие варианты, что приводит к "невиданной ранее скорости передачи" в странах со значительным количеством случаев. В этих странах количество случаев этого варианта удваивается каждые 1,5–3 дня.

По словам Клюге, европейские правительства должны продолжать наращивать кампании вакцинации, вводить дополнительные меры для замедления распространения этого варианта и готовить инфраструктуру к предстоящему всплеску.

Как писала "Страна", в Украине "омикрон" может спровоцировать рост заболеваемости ковидом уже в январе.

Также мы рассказывали, что о непредсказуемости "омикрона" упоминал Билл Гейтс, который постоянно выступает со своими оценками пандемии коронавируса.