Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что 2022 год может стать годом прекращения пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на главного эксперта ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана пишет Reuters.

В ВОЗ считают, что разработка вакцин второго и третьего поколения, развитие противомикробных препаратов и появление других инноваций помогут прекратить пандемию, жертвами которой уже стали более 5,6 млн человек в мире.

"Мы надеемся, что это заболевание станет относительно легким, и мы сможем его легко предотвратить и лечить", - сказал Майк Райан.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус также сказал, что Китай, где коронавирус SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в конце 2019 года, должен предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением, чтобы помочь в дальнейшем реагировании.

"Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, то мы сможем положить конец пандемии", - сказал он.

Напомним, также в ВОЗ подтвердили, что "Омикрон" распространяется быстрее других штаммов и заражает вакцинированных.

Кроме того, мы писали, что в ВОЗ прогнозируют, что после окончания пандемии человечество ожидают бедность, неравенство и голод.