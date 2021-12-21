В ВОЗ дали оптимистичный прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что 2022 год может стать годом прекращения пандемии коронавируса.
Об этом со ссылкой на главного эксперта ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана пишет Reuters.
В ВОЗ считают, что разработка вакцин второго и третьего поколения, развитие противомикробных препаратов и появление других инноваций помогут прекратить пандемию, жертвами которой уже стали более 5,6 млн человек в мире.
"Мы надеемся, что это заболевание станет относительно легким, и мы сможем его легко предотвратить и лечить", - сказал Майк Райан.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус также сказал, что Китай, где коронавирус SARS-CoV-2 был впервые обнаружен в конце 2019 года, должен предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением, чтобы помочь в дальнейшем реагировании.
"Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, то мы сможем положить конец пандемии", - сказал он.
Напомним, также в ВОЗ подтвердили, что "Омикрон" распространяется быстрее других штаммов и заражает вакцинированных.
Кроме того, мы писали, что в ВОЗ прогнозируют, что после окончания пандемии человечество ожидают бедность, неравенство и голод.