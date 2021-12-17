В ООН констатируют, что пандемия не ослабевает. Фото: Pixabay

В ООН считают, что пандемию коронавируса не удастся победить только лишь при помощи вакцин. При этом, по данным организации, сейчас она не ослабевает, а, напротив, с каждым днем набирает обороты. 

Об этом на пресс-конференции заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
 
"COVID-19 никуда не делся и никуда не уходит. Сейчас уже становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить", - сказал Гутерриш.

Впрочем, по его словам, вакцинация предотвращает госпитализацию и летальный исход для большинства привитых, а также замедляет распространение вируса.

"Тем не менее заболеваемость почему-то не спадает", - сказал генсек ООН. 

По словам Гутерриша, продолжающееся распространение инфекции в мире вызвано неравенством в распределении вакцин, нежеланием людей прививаться, а также "самоуспокоением".

Он же призвал все страны более активно вакцинировать своих граждан и до конца года охватить прививками от коронавируса 40% населения планеты. Также он призвал к средине следующего года выйти на цифру - 70% привитых. 

Напомним, в Европе одобрили использование таблеток Pfizer против коронавируса.

Также мы писали, что глава Минздрава ФРГ не исключил, что придется колоть четвертую дозу вакцины от коронавируса.

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