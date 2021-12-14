Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о более серьезных проблемах в мире после окончания пандемии Covid-19. Речь идет о бедности, голоде, неравенстве, неинфекционных заболеваниях, изменении климата и многом другом.

Об этом говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, обнародованном на сайте организации.

"Помимо ужасного воздействия Covid-19 пандемия привела к сбоям в работе основных служб здравоохранения, что препятствовало усилиям по борьбе со многими другими заболеваниями и состояниями, от малярии до материнского здоровья, от редких заболеваний до диабета, неинфекционных заболеваний и психических расстройств", - заявил глава ВОЗ.

По его словам, существующее неравенство усугубились, миллионы людей оказались за чертой бедности, многие месяцы учебы были потеряны, а уровень физического и эмоционального стресса стал неисчислимым.

Гебрейесус считает, что когда пандемия закончится, мир столкнется с более острыми проблемами, чем до ее начала. Среди них - бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и другое.

Также Гебрейесус считает, что вакцины помогут положить конец пандемии, однако они "не будут устранять уязвимости, лежащие в ее основе".

Напомним, ранее в ВОЗ дали рекомендации, как позаботиться о психическом здоровье в пандемию коронавируса.

Также мы писали, что ВОЗ собирается продолжить расследование о происхождении коронавируса.