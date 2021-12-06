Одна из создателей вакцины AstraZeneca Сара Гилберт заявила, что пандемия коронавируса, от которой в мире уже умерли более пяти миллионов человек, еще далека от завершения. Кроме того, профессор прогнозирует еще более смертоносную пандемию в будущем.

Об этом сообщает The Guardian.

"Это будет не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и средствам к существованию. По правде говоря, следующая (пандемия - Ред.) может быть хуже. Она может быть более заразной, или более смертельной, или и той, и другой", - сказал Гилберт.

Одна из создателей вакцины AstraZeneca считает, что нельзя терять научные достижения и знания, полученные в ходе исследований по борьбе с коронавирусом.

"Мы не можем допустить ситуации, когда мы прошли через все, через что прошли, а затем обнаруживаем, что огромные экономические потери, которые мы понесли, означают, что все еще нет финансирования для обеспечения готовности к пандемии", - сказала профессор.

Ранее "Страна" писала о том, что в США разработали жевательную резинку против коронавируса.

Также мы сообщали, что в США считают, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может быть менее опасен, чем "Дельта".