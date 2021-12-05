Минздрав Украины опубликовал список рекомендаций Всемирной организации здоровья (ВОЗ), как сберечь психическое здоровье при пандемии коронавируса.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в воскресенье, 5 декабря.

В ВОЗ проинформировали, что повышенная тревожность, в частности, из-за карантина может вызвать чувство неуверенности в будущем, страх перед другими инфекциями, дальнейшую депрессию и посттравматический стресс.

Чтобы избежать психических расстройств, в ВОЗ рекомендуют:

Следуйте советам официальных органов власти. Следите за надежными источниками информации. Это могут быть официальные каналы Минздрава (Telegram/Facebook или сайт) или местные органы власти.

Не бросайте ежедневные занятия и дела. Речь идет о соблюдении распорядка дня или создании нового: ложитесь и просыпайтесь в одинаковое время, соблюдайте личную гигиену, ешьте здоровую пищу, занимайтесь спортом, найдите время на отдых и хобби.

Минимизируйте потребление количества новостей. Попытайтесь уменьшить количество просмотров и прочтений новостей, которые вызывают у вас тревогу. Ищите новую информацию один-два раза в день, если нужно.

Если вы не имеете возможности поддерживать социальные контакты в условиях карантина, регулярно связывайтесь с родственниками и друзьями по телефону или в онлайн-каналах.

Не употребляйте алкоголь и наркотики. Помните, безопасной дозы не существует, а алкоголь и наркотики - не способ борьбы с скукой и страхом. Так же они не могут защитить вас от вируса, а наоборот могут лишь усугубить результаты лечения, если вы вдруг инфицируетесь.

Обратите внимание на то, сколько времени проводите перед экраном гаджетов каждый день. Убедитесь, что вы делаете регулярные перерывы.

Не посвящайте много времени видеоиграм. Соблюдайте баланс с онлайн и оффлайн-развлечениями.

Используйте соцсети для получения положительных новостей. Сообщайте о дезинформации, если вдруг где-то ее видите.

Рекомендации ВОЗ, как избежать психических расстройств. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что ученые нью-йоркского университета исследовали, что каждый седьмой человек, переболевший коронавирусом, со временем испытывает проблемы с психическим здоровьем.

Также мы писали, что в МОЗ рассказали украинцам о постковидном синдроме и дали советы, как восстановиться после него.