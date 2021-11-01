В ночь с 30 на 31 октября Украина перешла на зимнее время. В этот период люди часто жалуются на утомляемость, понижение работоспособности, раздражительность и депрессию. Больше всего смену во времени ощущают на себе люди, которые испытывают проблемы с кровяным давлением и заболевания сердца.

В связи с этим ЦОЗ Украины на официальном аккаунте Facebook рассказали о советах, которые помогут уберечь организм от стресса, связанного с нарушением привычного графика.

Причины усталости могут быть психологические, физиологические, связанные с жизнедеятельностью, медицинские. Усталость может быть симптомом многих недугов, таких как диабет, сердечно-сосудистые болезни, артрит, анемия, заболевания щитовидной железы, апноэ или синдром хронической усталости.

К основным психологическим причинам усталости, в частности, относятся монотонность труда, неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе, значительные интенсивность и продолжительность труда, его напряженность из-за повышенных производственных рисков и опасностей, стрессов, депрессивных и тревожных состояний.

У здоровых людей усталость возникает из-за физической и/или психической нагрузки. В этом случае речь не идет о какой-то особой проблеме. То есть, усталость "лечат" отдыхом.

Впрочем, важно вовремя понять, что вы устали, и позволить себе передышку.

Так, в ЦОЗ приводят несколько действенных рекомендаций от усталости:

Полноценный сон. Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендовано спать не менее 7 часов в сутки, детям 6-12 лет - 9-12 часов, а в возрасте 13-18 лет - 8-10 часов. Перед сном старайтесь снизить уровень эмоциональной нагрузки: не смотрите острых телевизионных передач или фильмов, не заходите в социальные сети. Лучшей альтернативой станет приятное общение с близкими или чтение любимой книги. Правильно организованный режим питания в соответствии с возрастными потребностями и энергозатратами. Здоровье, работоспособность, активное умственное и физическое долголетие в значительной степени зависит от правильного и полноценного питания. Именно через пищу человек пополняет свои энергетические запасы, а организм получает разнообразные вещества, необходимые для нормального функционирования органов и систем. Регулярная физическая нагрузка. Любая физическая активность – бег, плавание, катание на велосипеде, коньках или лыжах – принесет заряд бодрости и положительных эмоций. Главное, чтобы такие занятия были регулярными. Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь, которые люди часто применяют, чтобы расслабиться, действительно истощают организм, усиливают усталость и чрезвычайно вредны для здоровья. Смена деятельности. Старайтесь рационально распределять время работы и отдыха. Переключайтесь с физического труда на умственный и наоборот. Распределение задач по приоритетности. При большой загруженности не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам. На работе организуйте непродолжительные, желательно активные паузы, в обеденный перерыв выйдите на свежий воздух и прогуляйтесь пешком 20-30 мин. Оптимизм и чувство юмора. Влияют на здоровье также негативные эмоции и душевные переживания. Старайтесь выстраивать отношения между членами коллектива или семьи в атмосфере доброжелательности, порядочности, интеллигентности, терпимости и сострадания. Выберите хобби для души. Любимые и интересные увлечения наполнят день радостью и смыслом. Однако не превращайтесь в перфекциониста – не стремитесь быть совершенным и лучшим во всем.

Пока нет никакого специального медикаментозного лечения усталости, однако изменение поведения обязательно поможет его преодолеть.

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