Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, 31 числа. Традиционно стрелки осенью переводят на час назад.

Ранее мы уже писали о том, как правильно войти в зимнее время и какое оно оказывает влияние.

Точная дата перевода часов

Во сколько и куда переводят часы? В этом году при переводе часов на зимнее время украинцам нужно сдвинуть стрелки часов назад на один час в 4 часа утра 31 октября. Таким образом, выходной день воскресенья автоматически увеличится на час. Многие предпочитают сдвигать стрелки часов на механических устройствах заранее, например, перед сном 30 октября. В основном, это касается наручных часов с механическим заводом или настенных часов.

Что касается смартфонов или компьютеров, то перевод времени происходит автоматически.

В любом случае, всегда можно узнать точное время, набрав комбинацию *160# кнопка вызова на телефоне.

Как время влияет на организм

Период смены сезонного времени медики называют не самым благоприятным для здоровья. Особенно подвержены негативному влиянию могут быть такие категории людей:

пожилые люди

лица с хроническими заболеваниями (особенно сердца и нервной системы)

дети

После смены времени могут сбиваться физиологические ритмы сна, повышаться раздражительность, происходят перепады настроения, человек быстрее утомляется, возникают сердечно-сосудистые проблемы. В некоторых случаях поднимается давление.

Нередко возникают ошибки и путаницы, связанные с назначенными заранее встречами и расписанием транспорта, поэтому не забывайте о том, что поезда "Укрзализныци" совсем скоро начнут курсировать по зимнему времени.

Чтобы уменьшить стресс от перевода часов, лягте спать на час раньше, исключите использование телефона и посещение соцсетей перед сном, откажитесь от алкоголя, уменьшите суточное количество чашек кофе, временно снизьте физические нагрузки и заранее скорректируйте режим сна, работы и отдыха.

Также в этот период полезно изменить пищевые привычки: есть меньше жирного и соленого, добавить в рацион больше свежих овощей, пить достаточно воды. Психологи рекомендуют в первую очередь принять ситуацию и занять себя чем-то интересным. Например, направить свободное время на прогулки в парке и чтение книг.

Нужен ли сезонный перевод стрелок?

О том станет ли перевод часов последним для украинцев, мы писали ранее. Напомним, что впервые украинцы начали переходить на "зимнее" и "летнее" время в 1981 году. Это сделали для того, чтобы рациональнее использовать дневной свет и таким образом экономить потребление электричества. Но в мире первыми были британцы - в 1784 году они впервые перевели часы для экономии свечек.

Сейчас в мире постепенно отказываются от сезонного перевода стрелок. В Европе 3 года назад члены Европарламента тоже согласились прекратить сезонную смену времени с 2021 года, идею поддержала общественность, "за" проголосовало 84% опрошенных. Впрочем, окончательно этот момент так и не согласован.