Сегодня ночью украинцы переведут стрелки на час назад - в рамках перехода на зимнее время.
Не исключено, что сделают они это в последний раз - идею отказаться от возврата на летнее время весной уже более года вынашивает спикер парламента Руслан Стефанчук.
Похожие споры идут не только в Украине, но и в Евросоюзе - но там окончательного решения не могут принять уже несколько лет. Чересчур много "за" и "против" у обоих вариантов.
Отвечаем на пять главных вопросов о переходе на зимнее время и обратно.
1. Как переходим на зимнее время в 2021 году?
Да. Формально стрелки нужно будет перевести на час назад в четыре часа утра 31 октября - то есть, в воскресенье. Но на смартфонах, планшетах, смарт-часах и компьютерах это произойдет автоматически.
Вручную останется переводить только время на механических часах и, например, на бортовом компьютере в автомобиле.
2. Во сколько будет рассвет и закат после перевода часов?
После перехода на зимнее время, рассвет в крупнейших городах Украины будет наступать по следующему графику:
- Киев - 6:45
- Одесса - 6:36
- Львов - 7:10
- Харьков - 6:21
- Днепр - 6:23
Закат будет начинаться по такому графику:
- Киев - 16:37
- Одесса - 16:45
- Львов - 17:04
- Харьков - 16:15
- Днепр - 16:24
3. Вреден или полезен перевод стрелок?
Что касается зимнего времени, то в день перехода добавляется один час на выходных, поэтому особых проблем с адаптацией возникнуть не должно.
Также за счет того, что восход будет наступать раньше, у многих людей наладятся биоритмы: считается, что пробуждение в промежутке между 6 и 7 часами утра оптимально для здоровья.
Сложнее перестроиться на летний режим времени, когда у своего досуга нужно отнять один час. Чтобы сгладить негативное влияние на здоровье, врачи советуют в этот день лечь спать пораньше. Но до этих проблем пока еще далеко.
Есть один момент, в котором перевод стрелок важен - это энергосбережение. Чем больше световой день совпадает с деловой активностью людей, тем меньше приходится зажигать свет.
4. Будет ли этот перевод часов последним?
Такие идеи муссируются в Украине с прошлой осени.
Тогда еще вице-спикер Руслан Стефанчук внес законопроект об отмене сезонного перевода стрелок и предложил принять его накануне перехода на летнее время - чтобы на него уже не переходить.
Но Рада тогда отправила законопроект на доработку. Отмена перехода означала бы для юго-востока страны слишком ранние рассветы и чрезмерно темные вечера (тогда как запад страны бы жил по более комфортному графику).
Однако не исключено, что к идее вернутся уже предстоящей зимой или весной. Тем более, что Стефанчук уже стал спикером Рады.
5. Почему в Европе не смогли отменить сезонный перевод стрелок?
Предлагая прекратить переводить часы, Стефанчук апеллировал к европейскому опыту. Однако в ЕС хоть и решили отменить переход на летнее время, но так этого реально и не сделали.
Дело в том, что в Евросоюзе окончательное решение должна принять каждая страна отдельно. А они не могут договориться между собой - у каждой страны свои причины передвигать стрелки на час назад или вперед.
Без общего решения смысла отменять перевод часов нет - иначе будет полный рассинхрон в грузоперевозках, туризме и других вопросах.
И когда такие договоренности будут достигнуты - не знает никто. Но можно уверенно предположить, что если консенсус внутри ЕС будет найден, то и Украина не преминет синхронизировать свое время с общеевропейским.