Сегодня ночью украинцы переведут стрелки на час назад - в рамках перехода на зимнее время.

Не исключено, что сделают они это в последний раз - идею отказаться от возврата на летнее время весной уже более года вынашивает спикер парламента Руслан Стефанчук.

Похожие споры идут не только в Украине, но и в Евросоюзе - но там окончательного решения не могут принять уже несколько лет. Чересчур много "за" и "против" у обоих вариантов.

Отвечаем на пять главных вопросов о переходе на зимнее время и обратно.

1. Как переходим на зимнее время в 2021 году?

Да. Формально стрелки нужно будет перевести на час назад в четыре часа утра 31 октября - то есть, в воскресенье. Но на смартфонах, планшетах, смарт-часах и компьютерах это произойдет автоматически.

Вручную останется переводить только время на механических часах и, например, на бортовом компьютере в автомобиле.

2. Во сколько будет рассвет и закат после перевода часов?

После перехода на зимнее время, рассвет в крупнейших городах Украины будет наступать по следующему графику:

Киев - 6:45

Одесса - 6:36

Львов - 7:10

Харьков - 6:21

Днепр - 6:23

Закат будет начинаться по такому графику:

Киев - 16:37

Одесса - 16:45

Львов - 17:04

Харьков - 16:15

Днепр - 16:24

3. Вреден или полезен перевод стрелок?

Что касается зимнего времени, то в день перехода добавляется один час на выходных, поэтому особых проблем с адаптацией возникнуть не должно.

Также за счет того, что восход будет наступать раньше, у многих людей наладятся биоритмы: считается, что пробуждение в промежутке между 6 и 7 часами утра оптимально для здоровья.

Сложнее перестроиться на летний режим времени, когда у своего досуга нужно отнять один час. Чтобы сгладить негативное влияние на здоровье, врачи советуют в этот день лечь спать пораньше. Но до этих проблем пока еще далеко.

Есть один момент, в котором перевод стрелок важен - это энергосбережение. Чем больше световой день совпадает с деловой активностью людей, тем меньше приходится зажигать свет.

4. Будет ли этот перевод часов последним?

Такие идеи муссируются в Украине с прошлой осени.

Тогда еще вице-спикер Руслан Стефанчук внес законопроект об отмене сезонного перевода стрелок и предложил принять его накануне перехода на летнее время - чтобы на него уже не переходить.

Но Рада тогда отправила законопроект на доработку. Отмена перехода означала бы для юго-востока страны слишком ранние рассветы и чрезмерно темные вечера (тогда как запад страны бы жил по более комфортному графику).

Однако не исключено, что к идее вернутся уже предстоящей зимой или весной. Тем более, что Стефанчук уже стал спикером Рады.

5. Почему в Европе не смогли отменить сезонный перевод стрелок?

Предлагая прекратить переводить часы, Стефанчук апеллировал к европейскому опыту. Однако в ЕС хоть и решили отменить переход на летнее время, но так этого реально и не сделали.

Дело в том, что в Евросоюзе окончательное решение должна принять каждая страна отдельно. А они не могут договориться между собой - у каждой страны свои причины передвигать стрелки на час назад или вперед.

Без общего решения смысла отменять перевод часов нет - иначе будет полный рассинхрон в грузоперевозках, туризме и других вопросах.

И когда такие договоренности будут достигнуты - не знает никто. Но можно уверенно предположить, что если консенсус внутри ЕС будет найден, то и Украина не преминет синхронизировать свое время с общеевропейским.