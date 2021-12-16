Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса украинцы смогут получить уже на следующей неделе - 20-21 декабря.

Об этом министр заявил в интервью "BBC News. Украина".

"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря", - сказал он.

Также Федоров добавил, что в уведомлениях ведомство предупреждает, что средства могут прийти через десять дней после того, как человек оставит заявку. В то же время министр понадеялся, что это произойдет раньше.

Напомним, президент Украины пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги. "Вовину тысячу" назвали "єПідтримка". Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также можно будет купить на них книги.

Кроме того, украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу на лекарства. Деньги поступят на виртуальные карты, которые уже начали выпускать некоторыеукраинские банки.

Ранее в Минцифры рассказали, как записаться на получение "Вовиной тысячи" за вакцинацию.

Также мы детально писали, как получить "Вовину тысячу".