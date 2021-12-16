Глава Минцифры рассказал, когда украинцам начнет приходить "Вовина тысяча" за вакцинацию
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса украинцы смогут получить уже на следующей неделе - 20-21 декабря.
Об этом министр заявил в интервью "BBC News. Украина".
"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря", - сказал он.
Также Федоров добавил, что в уведомлениях ведомство предупреждает, что средства могут прийти через десять дней после того, как человек оставит заявку. В то же время министр понадеялся, что это произойдет раньше.
Напомним, президент Украины пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги. "Вовину тысячу" назвали "єПідтримка". Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также можно будет купить на них книги.
Кроме того, украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу на лекарства. Деньги поступят на виртуальные карты, которые уже начали выпускать некоторыеукраинские банки.
Ранее в Минцифры рассказали, как записаться на получение "Вовиной тысячи" за вакцинацию.
Также мы детально писали, как получить "Вовину тысячу".