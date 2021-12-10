В Минздраве работают над тем, чтобы дать "Вовину тысячу" украинцам, которые не зарегистрировались в приложении "Дия".

Как сообщил на брифинге 10 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко, получить средства на заветный спортзал или кинотеатр, не установившие "Дию" украинцы смогут, примерно, во второй половине 2022 года.

"С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении "Дия". Это - самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (это 3-й квартал 2022 года - Ред.) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", - заявил Ляшко.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги. "Вовину тысячу" назвали "єПідтримка". Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также купить на них книги.

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже на следующей неделе Минцифры запустит в приложении "Дия" бета-тестирование услуги, с помощью которой вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут получить обещанную президентом Владимиром Зеленским тысячу гривен. Начислять деньги начнут с 19 декабря. Кроме того, глава правительства рассказал, как получить средства.