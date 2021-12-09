В Министерстве здравоохранения Украины ожидают нового роста заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, в конце января. Ранее похожий прогноз дали и эксперты.

О прогнозе ведомства рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин, сообщает ТСН.

"В конце января есть сезонное повышение заболеваемости. Оно связано с сезонными колебаниями... Поэтому также ожидаем в конце января постепенное увеличение новых случаев", -заявил Кузин.

По словам главного санитарного врача Украины, карантинные ограничения в Украине не ослабляют для того, чтобы предупредить новую вспышку ковида, потому что Украина ориентируется на европейскую практику, где раньше "проходят все пиковые уровни заболеваемости".

Напомним, с 6 декабря в Украине ужесточили карантинные ограничения в "желтой" зоне эпидемиологической опасности. Рестораны, кинотеатры, торговые центры и спортклубы могут продолжать работу только при условии наличия ковид-сертификатов как у персонала, так и у клиентов.

Также сообщалось, что в Украине третий день растет заболеваемость коронавирусом. Согласно данным за 8 декабря за сутки выявили больше 12 тысяч новых случаев.