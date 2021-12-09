В Украине третий день растет число новых случаев коронавируса. За прошлые сутки ковид выявили у 12 376 украинцев.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook 9 декабря пресс-службой Минздрава.

По информации министерства, среди 12 376 человек, которые вчера заразились коронавирусом, оказалось 1 078 детей и 194 медика. В больницы в течение вчерашних суток, 8 декабря, попали 2 449 пациентов с ковидом. 24 547 человека вчера выздоровели от коронавируса. 465 случаев болезни оказались летальными.

Вчера в Украине сделали 178 796 прививок от коронавируса. 69 267 человек получили первую дозу вакцины, 109 529 сделали вторую прививку.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 3 532 357 случаев коронавируса. Из них 89 901 оказался летальным. 3 133 970 человек уже выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Минздраве рассказали, каким будет карантин в Украине в новогодние праздники. Ужесточать его правила в ведомстве не планируют. Будет действовать адаптивный карантин.

Также мы сообщали, что в Украине задумались о разрешении на ковид-вакцинацию детей от 5 лет. Впрочем, в Минздраве не считают этот вопрос приоритетным.