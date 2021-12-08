Вакцина Pfizer обеспечивает меньший иммунитет к новому варианту "омикрон", чем к другим штаммам коронавируса. Однако третья доза препарата может помочь остановить сильно мутировавший штамм.

Как пишет Bloomberg, к такому выводу пришли ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения (Дурбан, ЮАР).

Исследователи обнаружили, что "омикрон" привел к примерно 40-кратному снижению уровня нейтрализующих антител, вырабатываемых привитыми двумя дозами вакцины Pfizer-BioNTech (по сравнению со штаммом, обнаруженным в Китае почти два года назад).

Утрата иммунной защиты "сильная, но не полная", сказал руководитель исследования Алекс Сигал. Он также предположил, что ревакцинация, вероятно, снизит вероятность заражения и тяжелое течение заболевания, если заражение все же произошло.

В лаборатории под руководством Сигала протестировали 14 образцов плазмы крови, взятых у дюжины человек, которым примерно месяц назад сделали вторую инъекцию Pfizer-BioNTech, чтобы измерить концентрацию антител, необходимых для нейтрализации или блокирования вируса. По словам Сигала, уровни нейтрализующих антител против "омикрона" были заметно выше в подгруппе участников, перенесших ковид годом ранее.

"Это многообещающе", - прокомментировал данные ученых из ЮАР Джон Уэрри, директор института иммунологии Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете. По его мнению, это может означать, что бустерная доза имеющихся вакцин повысит уровень нейтрализующих антител к "омикрону". Хотя для подтверждения этого необходимы дополнительные данные.

Результаты наблюдений специалистов из ЮАР предварительные, сказал Сигал. Нужны другие исследования, чтобы установить, нужно ли изменять существующие вакцины для защиты от "омикрона".

Ранее "Страна" рассказывала, что несмотря на то, что "омикрон" выявили уже в четырех десятках стран, ни одной смерти от него в мире еще не зарегистрировали.

На этом основании в США сделали вывод, что новый штамм гораздо менее опасен, чем "дельта".