Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что сотрудников "Укрзализници" и "Укрпочты", которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции, должны отстранить от работы.

Об этом он заявил в ходе брифинга, в четверг, 9 декабря, видео обнародовано в Youtube.

"Если у сотрудников нет хотя-бы одной прививки, они должны быть отстранены от работы", - сказал он.

Напомним, сегодня вступил в силу указ Минздрава о расширении списка профессий, для которых обязательна вакцинация. Согласно документу, если на 9 декабря сотрудники около 300 госпредприятий не будут иметь документ о прививке по крайней мере одной дозой, справку о выздоровлении от Covid-19 или справку о противопоказаниях к прививке, то они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

"Страна" ранее публиковала полный список предприятий, сотрудники которых должны быть вакцинированы до 9 декабря. Среди них работники социальной сферы, учреждений защиты прав детей, реабилитационных центров, "Укрпочты", "Укрзализныци".

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