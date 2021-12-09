С сегодняшнего дня непривитых работников "Укрпочты", УЗ и 300 госпредприятий начнут отстранять от работы
С четверга, 9 декабря, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, расширяющий список организаций, сотрудники которых должны обязательно сделать прививку от Сovid-19. В противном случае их отстранят без сохранения заработной платы.
В список ведомства вошли работники социальной сферы, реабилитационных центров, "Укрпочты", "Укрзализныци" и других предприятий.
Прививку в обязательном порядке должны сделать сотрудники:
- всех предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере центральных органов исполнительной власти,
- учреждений, оказывающих социальные услуги, соцзащиты детей и реабилитации,
- предприятий, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение.
Напомним, если на 9 декабря их сотрудники не будут иметь документ о прививке по крайней мере одной дозой, справку о выздоровлении от Covid-19 или справку о противопоказаниях к прививке, то они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.
"Страна" публиковала полный список предприятий, сотрудники которых должны быть вакцинированы до 9 декабря. Всего в перечень попали почти три сотни организаций.
Также мы писали, в ноябре начали отстранять от работы невакцинированных учителей и чиновников.