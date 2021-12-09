С четверга, 9 декабря, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, расширяющий список организаций, сотрудники которых должны обязательно сделать прививку от Сovid-19. В противном случае их отстранят без сохранения заработной платы.

В список ведомства вошли работники социальной сферы, реабилитационных центров, "Укрпочты", "Укрзализныци" и других предприятий.

Прививку в обязательном порядке должны сделать сотрудники:

всех предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере центральных органов исполнительной власти,

учреждений, оказывающих социальные услуги, соцзащиты детей и реабилитации,

предприятий, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение.

Напомним, если на 9 декабря их сотрудники не будут иметь документ о прививке по крайней мере одной дозой, справку о выздоровлении от Covid-19 или справку о противопоказаниях к прививке, то они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

"Страна" публиковала полный список предприятий, сотрудники которых должны быть вакцинированы до 9 декабря. Всего в перечень попали почти три сотни организаций.

Также мы писали, в ноябре начали отстранять от работы невакцинированных учителей и чиновников.