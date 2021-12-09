В Ужгороде услугами кабинета вакцинации, где делают прививки владельцам поддельных ковид-сертификатов, за три недели его работы воспользовались 1 420 человек. Среди них - более 200 медиков.

Об этом со ссылкой на врача-инфекциониста Виктора Петрова сообщает Zaxid.net.

Кабинет анонимной вакцинации работает в Ужгороде с 17 ноября. По состоянию на 8 декабря его услугами воспользовались 1420 человек. Все имели поддельные сертификаты о прививках без внесения данных в систему.

"Мы убедили этих людей сделать все правильно, и сейчас у них есть и прививки, и их данные внесены в систему. Из тех, кто к нам обратился, были, в частности, 202 медработника, 107 госслужащих, 370 педагогов, 20 предпринимателей, 65 военных, а также 134 человека, которые не делали прививки из-за принадлежности к определенным религиозным общинам", - сказал Петров.

По его словам, еще девять человек, заполняя анкету, указали данные, которые невозможно было идентифицировать. По словам Петрова, вероятно, их данные уже вносили в реестр перед этим - когда они покупали поддельный сертификат.

"То есть фактически только это количество прививалось анонимно, хотя для украинской медицинской системы эти люди были уже привиты", – заявил Виктор Петров.

Напомним, в Минздраве приняли решение вводить украинцам третью дозу вакцины от коронавируса.

Также мы писали о том, что Зеленский подписал закон об обещанной "Вовиной тысяче" за вакцинацию.