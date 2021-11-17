В Ужгороде заработал кабинет анонимной вакцинации против коронавируса. Туда могут приходить люди, которые внесены в систему как вакцинированные, но прививки не получили - то есть купившие электронные сертификаты об иммунизации.

Как передает "Общественное", об этом на брифинге сообщил врач-инфекционист Виктор Петров.

Кабинет открылся по адресу: улица Восточной, 4/1.

По словам Петрова, прививаться в нем также могут граждане, не внесенные в систему, но имеющие бумажную справку от врача о сделанной прививке, и те, кто не вакцинировался вообще и хочет это сделать, но анонимно.

"Для того чтобы вакцинироваться, даже не нужно будет указывать свои личные данные, в частности, фамилию, имя, отчество, дату рождения, свой телефон. Чтобы можно было каким-то образом вести медицинскую документацию, вам необходимо будет придумать либо номер, либо имя и подписать информированное согласие, которое вы должны будете отдать медицинскому работнику для того, чтобы он получил юридическое право ввести вам вакцину", - пояснил Петров.

Он добавил, что в кабинете есть все вакцины, одобренные Минздравом. Кабинет будет работать круглосуточно и без записи.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Украине 600 тысяч человек вовремя не пришли за второй дозой вакцины.

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