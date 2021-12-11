Разработчики сервиса "Дия" создали инструкцию, которая позволит украинцам присоединиться к пилоту проекта "єПідтримка" ("Вовина тысяча" за вакцинацию). Чтобы подать заявку на участие, необходимо обновить приложение.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Дии".

Для того, чтобы обновить приложение необходимо выполнить несколько пунктов:

авторизуйтесь в приложении удобным для вас способом;

нажмите "Меню" в нижнем правом углу экрана;

в списке выберите "Обновить приложение" и нажмите;

"Дия" перенаправит в AppStore, Google Play или App Gallery. Нажмите "Обновить".

После обновления достаточно открыть приложение "Дия" и записаться на пилот проекта "єПідтримка".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1 000 гривен. Однако, их нельзя будет получить наличкой на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги.

"Вовину тысячу" решили назвать "єПідтримка". Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также можно будет купить на них книги.

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.