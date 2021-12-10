Украинские банки начали выпускать оналйн-карты для проекта "Е-поддержка", на которые можно будет получить 1000 гривен за вакцинацию.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

"Вчера первые банки начали выпускать виртуальные карты для проекта "єПідтримка". На данный момент всего 302 310 открытых карт, из них: Монобанк — 255 039, А-банк — 25 611, Альфа-банк — 21 660", - написал Федоров.

По словам министра, процесс подключения проходят уже и ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк.

Оформить специальную карту "Е-поддержка" для получения "Вовиной тысячи" можно в одном из банков партнеров: Monobank, Альфа-Банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, как онлайн, так и оффлайн - в кредитном учреждении.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги.

"Вовину тысячу" назвали "єПідтримка". Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также можно будет купить на них книги.

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.