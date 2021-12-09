Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Украины опубликовало на своем сайте подробную инструкцию со скриншотами, которая объясняет как получить 1000 грн в рамках программы "Вовиной тысячи".

На видео рассказывается, кто может претендовать на 1000 грн, затем пошагово описывается процесс подачи заявки.

Также объясняется, что делать тем, у кого еще нет сертификата в приложении.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги.

"Вовину тысячу" назовут "єПідтримка". Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также можно будет купить на них книги.

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже на следующей неделе в приложении "Дия" Минцифры запустят бета-тестирование услуги, с помощью которой вакцинированные от Covid-19 украинцы смогут получить обещанную президентом Владимиром Зеленским тысячу гривен. Начислять деньги начнут с 19 декабря. Кроме того, глава правительства рассказал, как получить средства.