Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане старше 60 лет смогут потратить "Вовину тысячу" на лекарства и прочие социальные услуги. Уже есть соответствующее поручение правительству. Однако, о конкретных сроках пока ничего не сказано.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Программа "еПоддержка" будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности, на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения", - сообщил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса, в подарок 1000 гривен. Но их нельзя будет получить на руки, средства выдадут в виде сертификатов или ваучеров на услуги.

"Вовину тысячу" назвали "єПідтримка". Деньги можно будет потратить в спортзале, театре, а также можно будет купить на них книги. Также тысячу гривен украинцу можно потратить еще и на внутренние рейсы авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ).

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.

Кроме этого, сегодня стартует бета-тест услуги по выдаче "Вовиной тысячи". Так, уже больше миллиона украинцев открыли виртуальные карты "еПоддержка"