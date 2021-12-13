Уже больше миллиона украинцев открыли виртуальные карты "еПоддержка" для того, чтобы получить "Вовину тысячу" за полный курс вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Тelegram-канале в понедельник, 13 декабря.

"1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта "еПоддержка" и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня", - рассказал Федоров.

Он добавил, что для записи желающим нужно обновить приложение "Дия".

Карты открыты в таких банках:

Монобанк - 878 572 карт;

А-банк - 84 292 карт;

Альфа-банк - 72 361 карт.

"Сегодня ожидаем подключение минимум еще одного большого банка. Данный проект — это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства", - резюмировал министр.

Напомним, на полученную за вакцинацию тысячу, можно будет не только сходить в спортзал или театр, но и купить книги. Получить деньги наличными на руки будет нельзя.

Ранее в Министерстве цифровизации объяснили, как получить "Вовину тысячу" через "Дию". Для этого нужно пройти полный курс вакцинации от коронавируса и сгенерировать сертификат вакцинации в приложении.