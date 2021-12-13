Сегодня стартует бета-тест услуги по выдаче "Вовиной тысячи". На него записались больше миллиона украинцев
Уже больше миллиона украинцев открыли виртуальные карты "еПоддержка" для того, чтобы получить "Вовину тысячу" за полный курс вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Тelegram-канале в понедельник, 13 декабря.
"1 035 225 виртуальных карт открыто в рамках проекта "еПоддержка" и 1 348 137 пользователей записались на бета-тестирование услуги, которое стартует сегодня", - рассказал Федоров.
Он добавил, что для записи желающим нужно обновить приложение "Дия".
Карты открыты в таких банках:
- Монобанк - 878 572 карт;
- А-банк - 84 292 карт;
- Альфа-банк - 72 361 карт.
"Сегодня ожидаем подключение минимум еще одного большого банка. Данный проект — это хороший тест на скорость внедрения инноваций для разных секторов бизнеса и государства", - резюмировал министр.
Напомним, на полученную за вакцинацию тысячу, можно будет не только сходить в спортзал или театр, но и купить книги. Получить деньги наличными на руки будет нельзя.
Ранее в Министерстве цифровизации объяснили, как получить "Вовину тысячу" через "Дию". Для этого нужно пройти полный курс вакцинации от коронавируса и сгенерировать сертификат вакцинации в приложении.