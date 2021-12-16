Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах допустил, что вскоре придется вводить людям четвертую дозу вакцины от коронавируса. Он связал эту необходимость с появлением новых штаммов, в частности "омикрона".

Об этом немецкий чиновник сказал 15 декабря на брифинге, который транслировался в Ютубе.

Лаутербах затруднился ответить на вопрос, когда начнут прививать четвертой дозой. Но сообщил, что существующие вакцины защищают от нового варианта "омикрон" примерно на 70-80%. Поэтому весьма вероятно, что вскоре будет создана вакцина специально под "омикрон", и ее станут вводить в качестве четвертой дозы.

Ранее глава немецкого Минздрава давал прогнозы насчет ситуации с коронавирусом. По его мнению, благодаря хорошо организованной прививочной кампании "даже новые варианты практически не будут представлять опасности" и инфекция не будет распространяться дальше. Однако, судя по тому, что известно об "омикроне", просто вакцинации без последующей бустерной прививки "вероятно, будет, недостаточно". Нужно ли будет вводить четвертую дозу, "будет во многом зависеть от того, насколько серьезно человек заболел "омикроном" и появятся ли другие мутации", заявлял министр несколькими днями ранее.

Между тем в Украине Минздрав еще не определился насчет обязательности третьей прививки от коронавируса. Это решение ведомство примет в январе.

Как писала "Страна", неделю назад в Pfizer заявили, что уже этой зимой прививаться от COVID-19 придётся до четырёх раз.