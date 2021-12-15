Начиная с сегодняшнего дня, 15 декабря, изменились правила въезда в Польшу для украинцев. Теперь нужен не только сертификат вакцинации от коронавируса, но и отрицательный результат теста на него.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

С 15 декабря вступают в силу новые правила въезда в Польшу для тех, кто приезжает из-за пределов Евросоюза (в том числе и для Украины). При пересечении границы нужно иметь при себе и сертификат вакцинации от коронавируса, и отрицательный результат теста на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая от времени, когда был получен результат.

Это требование не распространяется на:

студентов, обучающиеся в Польше или в соседней стране;

сопровождающих их опекунов;

детей, которые посещают детские сады в Польше и соседних странах в сопровождении опекунов.

"Лица, которые не предоставят представителям Пограничной службы Республики Польша негативный результат теста будут отбывать обязательный карантин...Наличие теста не освобождает невакцинированных лиц (и привитых вакцинами не разрешенными на территории Европейского Союза) от прохождения 14-дневного карантина", - сказано в сообщении.

Данные ограничения вступают в силу 15 декабря и будут действовать до конца января следующего года.

Напомним, Италия запретила украинцам туристические поездки в страну.

Также сообщалось, что Румыния изменила правила въезда в страну.