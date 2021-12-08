После введения локдауна в Австрии и ограничения въезда для большинства путешественников, власти страны заявили, что поездки в туристических целях будут снова разрешены после понедельника, 13 декабря.

Об этом сообщает Schengenvisainfo.com.

Австрия ввела тотальный локдаун 22 ноября, с момента, когда количество ежедневных случаев заражения Covid-19 в стране превысило 15 000. Кроме того, страна закрыла свои границы для туристов.

Однако сейчас сообщатся, что после 13 декабря границы Австрии снова будут открыты для путешественников, однако туристы не смогут попасть в большинство мест без сертификата о вакцинации или справки о перенесении Covid-19.

Те, кто планирует поездку в Австрию после 13 декабря, должны учесть, что для получения разрешения на въезд в страну ни по-прежнему обязаны соблюдать определенные правила въезда, которые вводят австрийские власти в настоящее время:

все должны предоставить результат теста на Covid-19, справку о вакцинации или справку о выздоровлении. Те, у кого нет свидетельства о вакцинации или выздоровлении, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста в течение 72 часов. Экспресс-тесты на антигены не принимаются.

у кого есть действующий сертификат о вакцинации или выздоровлении, не подлежат тестированию. Тем не менее в свидетельстве о вакцинации должно быть указано, что владелец вакцины был иммунизирован одной из принятых вакцин в течение последних девяти месяцев.

Кроме того, во время пребывания в Австрии действует правило 2-G.

Это означает, что каждый, кто хочет иметь доступ к общественным местам и различным мероприятиям, должен предоставить доказательство вакцинации или справку о выздоровлении.

"Для входа в любые помещения, рестораны, бары, ночные клубы, развлекательные центры, тренажерные залы, культурные учреждения, для использования канатных дорог, горнолыжных подъемников и для получения услуг, связанных с телом (например, парикмахерских), принимаются только доказательства вакцинации, перенесенной инфекции. Теста на Covid-19 недостаточно", – пояснили австрийские власти.

Напомним, мы писали о том, что после решения об обязательной вакцинации в Австрии жители страны устроили бунт и начали обвинять власть в диктатуре. Западные СМИ считают, что такое решение может иметь значительные последствия для всего ЕС.