Министерство здравоохранения Италии опубликовало обновленный список стран категории D и исключило из него Украину и Сингапур. Теперь наша страна принадлежит к категории Е, это означает, что въезд на территорию Итальянской Республики возможен только по уважительной причине.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

В настоящее время известно, что с 16 декабря граждане, которые последние 14 дней находились в стране категории Е, например в Украине, смогут осуществить поездку в Италию только по уважительной причине. Для этого необходимо:

Аргументированная уважительная причина для въезда. Въезд будет разрешен только определенным категориям граждан, среди которых те, кто имеет документы на работу, обучение, едут на лечение, возвращаются к месту жительства, имеют гражданство ЕС, справку на жительство в ЕС или являются близкими родственниками граждан ЕС;

Заполнить форму санитарного контроля онлайн: dPLF (Passenger Locator Form);

Предоставить отрицательный результат тестирования на Covid-19;

Пройти самоизоляцию 10 дней и произвести повторный тест на коронавирус.

Более детальную информацию по осуществлению поездок в Италию из страны категории Е Минздрав республики обещал предоставить позже.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что власти Израиля приняли решение закрыть границы для иностранцев на две недели, чтобы предотвратить дальнейшее распространение штамма коронавируса "Омикрон".

Кроме того, мы писали о том, что новый штамм "Омикрон" выявили в Британии, Италии и Германии.