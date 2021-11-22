В Париж можно съездить, если есть прививка. Фото: nat-geo.ru

Большинство стран Европы открыты для привитых от COVID-19 украинцев. Путешествовать туда можно с сертификатом вакцинации и/или отрицательным тестом на коронавирус.

Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал в Фейбуке карту, на которой указано, прививки какими вакцинами признают разные страны по состоянию на середину ноября.

Помеченные зеленым страны пускают украинцев с любой прививкой, доступной у нас. Это:

Помеченные желтым страны пускают привитых вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoviShield и Johnson & Johnson. Это:

  • Латвия;
  • Литва;
  • Польша;
  • Чехия;
  • Румыния;
  • ФРГ;
  • Бельгия;
  • Франция;
  • Португалия.

Розовые регионы требуют прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoviShield и Johnson & Johnson плюс тест. Это Великобритания и Италия.

Окрашенные голубым страны признают только вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это Дания и Люксембург.

В сиреневые страны можно въехать с любой вакциной, которую ставят в Украине, плюс тестом. Это Нидерланды и Грузия.

В Беларусь и Болгарию въезд запрещен.

Карта Европы с условиями въезда для украинцев

В Минздраве напомнили, что правила въезда в каждую отдельную страну постоянно меняются. Поэтому перед путешествием нужно проверять актуальную информацию для страны на специальном сайте МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua.

Как писала "Страна", 9 ноября Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

Однако несмотря на это многие страны разрешили въезд для украинцев на определенных условиях.

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