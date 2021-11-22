Опубликованы условия въезда для украинцев во все страны Европы. Карта
Большинство стран Европы открыты для привитых от COVID-19 украинцев. Путешествовать туда можно с сертификатом вакцинации и/или отрицательным тестом на коронавирус.
Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал в Фейбуке карту, на которой указано, прививки какими вакцинами признают разные страны по состоянию на середину ноября.
Помеченные зеленым страны пускают украинцев с любой прививкой, доступной у нас. Это:
- Норвегия;
- Швеция;
- Финляндия;
- Эстония;
- Ирландия;
- Испания;
- Швейцария;
- Австрия (тут Минздрав ошибся - с 22 ноября и до 13 декабря Австрия запретила въезд на свою территорию всем иностранным туристам);
- Словакия;
- Венгрия;
- Молдова;
- Словения;
- Хорватия;
- Босния и Герцеговина;
- Черногория;
- Албания;
- Сербия;
- Северная Македония;
- Греция;
- Турция.
Помеченные желтым страны пускают привитых вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoviShield и Johnson & Johnson. Это:
- Латвия;
- Литва;
- Польша;
- Чехия;
- Румыния;
- ФРГ;
- Бельгия;
- Франция;
- Португалия.
Розовые регионы требуют прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoviShield и Johnson & Johnson плюс тест. Это Великобритания и Италия.
Окрашенные голубым страны признают только вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это Дания и Люксембург.
В сиреневые страны можно въехать с любой вакциной, которую ставят в Украине, плюс тестом. Это Нидерланды и Грузия.
В Беларусь и Болгарию въезд запрещен.
В Минздраве напомнили, что правила въезда в каждую отдельную страну постоянно меняются. Поэтому перед путешествием нужно проверять актуальную информацию для страны на специальном сайте МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua.
Как писала "Страна", 9 ноября Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.
Однако несмотря на это многие страны разрешили въезд для украинцев на определенных условиях.