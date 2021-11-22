Большинство стран Европы открыты для привитых от COVID-19 украинцев. Путешествовать туда можно с сертификатом вакцинации и/или отрицательным тестом на коронавирус.

Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал в Фейбуке карту, на которой указано, прививки какими вакцинами признают разные страны по состоянию на середину ноября.

Помеченные зеленым страны пускают украинцев с любой прививкой, доступной у нас. Это:

Норвегия;

Швеция;

Финляндия;

Эстония;

Ирландия;

Испания;

Швейцария;

Австрия (тут Минздрав ошибся - с 22 ноября и до 13 декабря Австрия запретила въезд на свою территорию всем иностранным туристам);

Словакия;

Венгрия;

Молдова;

Словения;

Хорватия;

Босния и Герцеговина;

Черногория;

Албания;

Сербия;

Северная Македония;

Греция;

Турция.

Помеченные желтым страны пускают привитых вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoviShield и Johnson & Johnson. Это:

Латвия;

Литва;

Польша;

Чехия;

Румыния;

ФРГ;

Бельгия;

Франция;

Португалия.

Розовые регионы требуют прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoviShield и Johnson & Johnson плюс тест. Это Великобритания и Италия.

Окрашенные голубым страны признают только вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это Дания и Люксембург.

В сиреневые страны можно въехать с любой вакциной, которую ставят в Украине, плюс тестом. Это Нидерланды и Грузия.

В Беларусь и Болгарию въезд запрещен.

В Минздраве напомнили, что правила въезда в каждую отдельную страну постоянно меняются. Поэтому перед путешествием нужно проверять актуальную информацию для страны на специальном сайте МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua.

Как писала "Страна", 9 ноября Украину официально исключили из списка "зеленых" стран для въезда в Евросоюз.

Однако несмотря на это многие страны разрешили въезд для украинцев на определенных условиях.