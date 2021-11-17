В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины подготовили карту, где государства окрашены согласно условиям въезда украинцев на их территорию. "Закрытыми" числятся Беларусь и Болгария. В обе эти страны въезд украинцам разрешен лишь при наличии весомых оснований.

Об этом сообщают в МИД.

Большинство стран ЕС окрашены в зеленый цвет, то есть въезд открыт лишь при условии вакцинации. В некоторые (Польша, Австрия, Румыния) можно въезжать и с сертификатом о выздоровлении. И даже с тестом, но в последнем случае нужно уходить на самоизоляцию.

Самые свободные для въезда страны ЕС - Португалия, Венгрия, Швеция, Греция, Швейцария, Молдова, Турция и все страны бывшей Югославии - в них можно въехать и просто по тесту.

Карта Европы, которая похожа на лоскутное одеяло - у каждого государства свои правила и условия.

Согласно карте, в Бельгию можно также попасть при условии вакцинации, однако известно, что с 9 ноября Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без "уважительной цели" даже при имеющейся вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что к двенадцати странам Европейского Союза, которые не стали закрывать границы для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС, добавилось еще два государства. Открытыми для граждан Украины останутся Греция и Латвия.